Следователи в Минске просят Польшу выдать им создателей блога Nexta
Об этом сегодня, 7 февраля 2021 года, сообщил руководитель международно-правового отделения СК Беларуси Михаил Вавуло, передает Еспресо.TV .
"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - отметил Вавуло, назвав парней "преступниками".
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В ответ те посоветовали ему лучше заниматься "сотнями нерасследованных дел о пытках и насилия".
"А еще напрашивается пословица о собаке, которому нечего делать", - иронизируют блогеры.
Блог Nexta ( "Нехта", что в переводе с белорусского языка означает "Некоторые") является самым популярным медиа среди белорусской молодежи. Во время событий 2021 его авторы нередко выполняли функцию координаторов уличных протестов.
Сейчас это уже три родственных каналы:
новостной - Nexta Live (1,54 млн подписчиков)
более концептуальный - Nexta TV (731 тыс. подписчиков),
юмористический - Luxta TV (173 тыс. подписчиков).
Справка
Путило начал вести блог в 2015 году, когда ему было 17.
Учится в Польше.
2018 он приехал к своей семье в Минск и к нему сразу же пришли с обыском, после того блоггер на территории Беларуси больше не появляется.
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