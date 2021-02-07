Следователи в Минске просят Польшу выдать им создателей блога Nexta

7 февраля, 2021, 11:23

Подконтрольный Александру Лукашенко Следственный комитет Республики Беларусь направил в Польшу документы на экстрадицию основателя телеграмм-канала Nexta Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича

Об этом сегодня, 7 февраля 2021 года, сообщил руководитель международно-правового отделения СК Беларуси Михаил Вавуло, передает Еспресо.TV .

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - отметил Вавуло, назвав парней "преступниками".

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В ответ те посоветовали ему лучше заниматься "сотнями нерасследованных дел о пытках и насилия".

"А еще напрашивается пословица о собаке, которому нечего делать", - иронизируют блогеры.

Блог Nexta ( "Нехта", что в переводе с белорусского языка означает "Некоторые") является самым популярным медиа среди белорусской молодежи. Во время событий 2021 его авторы нередко выполняли функцию координаторов уличных протестов.

Сейчас это уже три родственных каналы:

новостной - Nexta Live (1,54 млн подписчиков)

более концептуальный - Nexta TV (731 тыс. подписчиков),

юмористический - Luxta TV (173 тыс. подписчиков).

Справка

Путило начал вести блог в 2015 году, когда ему было 17.

Учится в Польше.

2018 он приехал к своей семье в Минск и к нему сразу же пришли с обыском, после того блоггер на территории Беларуси больше не появляется.

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