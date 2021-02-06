Премьер Литвы назвала российскую вакцину "Спутник V" гибридным оружием Путина

6 февраля, 2021, 21:27

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" гибридным оружием, которое использует президент РФ Владимир Путин

Об этом сообщает Delfi.lt.

По ее словам, в Литве не планируют использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

"Они говорят, что "Спутник V"- хорошая вакцина, но Путин не хочет ее использовать для лечения россиян - он предлагает ее миру, как еще одно гибридное оружие "разделяй и властвуй". Здесь нет ничего нового, нет и ничего хорошего для человечества. Эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза. Европейское агентство лекарственных средств ее не оценивало", - сказала Шимоните.

Напомним, 4 февраля в Бресте медицинских работников начали вакцинировать от COVID-19, однако большинство отказываются делать прививки российской вакциной "Спутник V".

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