Минкультуры создаст Центр противодействия дезинформации с РФ
Создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор, передает Еспресо.TV со ссылкой на интервью министра для портала Обозреватель .
"Если мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем по созданию Центра противодействия дезинформации", - сообщил Ткаченко.
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Министр считает, что наша страна не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.
"Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие", - считает он.
Также, по его словам, в марте его министерство представит Стратегию противодействия дезинформации.
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