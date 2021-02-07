Минкультуры создаст Центр противодействия дезинформации с РФ

7 февраля, 2021, 08:30

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с информационными фейк и анонсировал создание государственного Центра противодействия дезинформации

Создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор, передает Еспресо.TV со ссылкой на интервью министра для портала Обозреватель .

"Если мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем по созданию Центра противодействия дезинформации", - сообщил Ткаченко.

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Министр считает, что наша страна не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.

"Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие", - считает он.

Также, по его словам, в марте его министерство представит Стратегию противодействия дезинформации.

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