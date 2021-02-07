Меркель требует от Лукашенко освободить политзаключенных
Также политики на призвала официальный Минск немедленно остановить репрессии и освободить политзаключенных, передает Еспресо.TV .
"Власти Беларуси рассчитывает на то, что мир в очередной раз забудет о этих мужественных людей. Мы не должны этого допустить. Германия и Евросоюз будут и в дальнейшем привлекать к ответственности виновных в продолжении нарушений прав человека в Беларуси, как мы уже это делаем в случае с санкциями ЕС ", - сказала Меркель в обращении , обнародованном 6 февраля 2021 года.
Она напомнила, что Германия упростила получение виз для тех, кого преследуют в Беларуси, выделяет учебные стипендии и поддерживает независимые средства массовой информации в стране.
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Вместе с тем, Меркель признала, что эти действия не смогут урегулировать конфликт в Беларуси "между правом и насилием".
"Решить этот конфликт извне невозможно. Но такая помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода назад", - подчеркнула она.
Также Ангела Меркель вновь заявила, что Германия и ЕС не признают результаты августовских президентских выборов в Беларуси, потому что они не были демократическими, свободными и справедливыми.
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