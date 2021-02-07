 
РУСУКР
live
Espreso.tvКрым - это УкраинаКулеба назвал ключевое условие поставки воды в оккупированный Крым

Кулеба назвал ключевое условие поставки воды в оккупированный Крым


фото: Укрінформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что водоснабжение в Крым будет восстановлено только при условии деоккупации Россией полуострова

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Кулебы, восстановление подачи днепровской воды в оккупированный Крым возможно только после его деоккупации.

"Абсолютно! Абсолютно жесткие позиции Украины. Будет деоккупация - будет вода", - сказал Кулеба.

  • 1 февраля стало известно, что в оккупированном Крыму из-за падения запасов воды в водохранилищах, расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 февраля, 2021 воскресенье

6 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать