Кулеба назвал ключевое условие поставки воды в оккупированный Крым
7 февраля, 2021, 16:13
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что водоснабжение в Крым будет восстановлено только при условии деоккупации Россией полуострова
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Кулебы, восстановление подачи днепровской воды в оккупированный Крым возможно только после его деоккупации.
"Абсолютно! Абсолютно жесткие позиции Украины. Будет деоккупация - будет вода", - сказал Кулеба.
- 1 февраля стало известно, что в оккупированном Крыму из-за падения запасов воды в водохранилищах, расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.
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