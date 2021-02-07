Кулеба назвал ключевое условие поставки воды в оккупированный Крым

7 февраля, 2021, 16:13

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что водоснабжение в Крым будет восстановлено только при условии деоккупации Россией полуострова

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Кулебы, восстановление подачи днепровской воды в оккупированный Крым возможно только после его деоккупации.

"Абсолютно! Абсолютно жесткие позиции Украины. Будет деоккупация - будет вода", - сказал Кулеба.

1 февраля стало известно, что в оккупированном Крыму из-за падения запасов воды в водохранилищах, расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.

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