Канцлер Австрии Курц заявил, что готов вакцинироваться российским "Спутником V"

7 февраля, 2021, 15:58

Канцлер Австрии Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной, если ее использование будет одобрено в Евросоюзе

Об этом со ссылкой на Welt am Sonntag сообщает"Европейская правда".

По словам Курца, он готов сделать прививку вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их использование одобрит ЕС.

"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал Курц.

Также он пообещал, что Австрия предоставит производственные мощности для производства китайской и российской вакцины.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же, как для производителей из других стран", - отметил Курц.

Напомним, 6 февраля Курц призвал не отказываться от строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за преследования Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального.

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