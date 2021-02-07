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Espreso.tvМирКанцлер Австрии Курц заявил, что готов вакцинироваться российским "Спутником V"

Канцлер Австрии Курц заявил, что готов вакцинироваться российским "Спутником V"


фото: Rеutеrs
Канцлер Австрии Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной, если ее использование будет одобрено в Евросоюзе

Об этом со ссылкой на Welt am Sonntag сообщает"Европейская правда".

По словам Курца, он готов сделать прививку вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их использование одобрит ЕС.

"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал Курц.

Также он пообещал, что Австрия предоставит производственные мощности для производства китайской и российской вакцины.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же, как для производителей из других стран", - отметил Курц.

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