Канцлер Австрии Курц призвал не отказываться от строительства "Северного потока - 2" из-за Навального

6 февраля, 2021, 18:14

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не отказываться от строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за преследования Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает DW.

По словам Курца, он поддерживает позицию Берлина по дальнейшему строительству газопровода "Северный поток - 2".

"Я приветствую, что правительство Германии продолжает придерживаться позиции завершения проекта "Северный поток - 2", - сказал Курц.

Он отметил, что строительство газопровода является европейским проектом, в котором заинтересованы все страны ЕС.

"Я не считаю целесообразным связывать необходимую реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто считает, что новый газопровод отвечает интересам только России, ошибается", - убежден Курц.

По его мнению, ЕС должен изучить, не ослабит ли он сам себя, если откажется от строительства газопровода, который в целом является "очень положительным проектом". Вместе с тем он призвал следить за тем, чтобы соблюдены были также интересы Украины.

Курц призвал власти РФ освободить Алексея Навального и назвал неприемлемым вынесенный ему приговор.

Напомним, 5 февраля потенциальный канцлер ФРГ Армин Лашет поддержал строительство российского газопровода Северный Поток - 2.

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