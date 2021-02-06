Канцлер Австрии Курц призвал не отказываться от строительства "Северного потока - 2" из-за Навального
Об этом сообщает DW.
По словам Курца, он поддерживает позицию Берлина по дальнейшему строительству газопровода "Северный поток - 2".
"Я приветствую, что правительство Германии продолжает придерживаться позиции завершения проекта "Северный поток - 2", - сказал Курц.
Он отметил, что строительство газопровода является европейским проектом, в котором заинтересованы все страны ЕС.
"Я не считаю целесообразным связывать необходимую реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто считает, что новый газопровод отвечает интересам только России, ошибается", - убежден Курц.
По его мнению, ЕС должен изучить, не ослабит ли он сам себя, если откажется от строительства газопровода, который в целом является "очень положительным проектом". Вместе с тем он призвал следить за тем, чтобы соблюдены были также интересы Украины.
Курц призвал власти РФ освободить Алексея Навального и назвал неприемлемым вынесенный ему приговор.
- Напомним, 5 февраля потенциальный канцлер ФРГ Армин Лашет поддержал строительство российского газопровода Северный Поток - 2.
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