Байден заявил, что США не отменят санкции против Ирана

7 февраля, 2021, 21:34

Президент США Джо Байден заявил, что санкции против Ирана могут быть отменены только после того, как Тегеран откажется от обогащения урана

Об этом сообщает CBS.

По словам Байдена, США не будут рассматривать вопрос об отмене санкций против Ирана, пока Тегеран продолжает заниматься обогащением урана.

Отвечая на вопрос, будут ли США отменять санкции против Ирана, Байден ответил: "Нет".

Президент США отметил, что сначала Ирану нужно прекратить обогащение урана, и только потом обсуждать вопрос об отмене санкций.

7 февраля агентство Bloomberg сообщала, что команда президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рассматривает возможность смягчения экономического давления на Иран.

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