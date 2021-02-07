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Espreso.tvМирБайден ослабит наложенные на Иран санкции, - Bloomberg

Байден ослабит наложенные на Иран санкции, - Bloomberg

Команда президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рассматривает возможность смягчения экономического давления на Иран

При этом будут сохранены чувствительные для иранской экономики ограничительные меры. Об этом со ссылкой материал Bloomberg , оперирующей информации от собственных источников в Белом доме, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, американское правительство обсуждает возможность предоставления Тегерану займов Международного валютного фонда, а также ослабление санкций, препятствующих получению Ираном гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса.

Но и в дальнейшем будет оставаться в силе запрет на торговлю нефтью с Ираном.

Эти меры станут первым шагом на пути к возвращению США в "ядерное соглашение" с Ираном, действие которого в 2018 году отменил тогдашний американский президент Дональд Трамп.

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