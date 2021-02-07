Байден ослабит наложенные на Иран санкции, - Bloomberg
При этом будут сохранены чувствительные для иранской экономики ограничительные меры. Об этом со ссылкой материал Bloomberg , оперирующей информации от собственных источников в Белом доме, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, американское правительство обсуждает возможность предоставления Тегерану займов Международного валютного фонда, а также ослабление санкций, препятствующих получению Ираном гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса.
Но и в дальнейшем будет оставаться в силе запрет на торговлю нефтью с Ираном.
Эти меры станут первым шагом на пути к возвращению США в "ядерное соглашение" с Ираном, действие которого в 2018 году отменил тогдашний американский президент Дональд Трамп.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти