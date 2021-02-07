Байден ослабит наложенные на Иран санкции, - Bloomberg

7 февраля, 2021, 11:01

Команда президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рассматривает возможность смягчения экономического давления на Иран

При этом будут сохранены чувствительные для иранской экономики ограничительные меры. Об этом со ссылкой материал Bloomberg , оперирующей информации от собственных источников в Белом доме, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, американское правительство обсуждает возможность предоставления Тегерану займов Международного валютного фонда, а также ослабление санкций, препятствующих получению Ираном гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса.

Но и в дальнейшем будет оставаться в силе запрет на торговлю нефтью с Ираном.

Эти меры станут первым шагом на пути к возвращению США в "ядерное соглашение" с Ираном, действие которого в 2018 году отменил тогдашний американский президент Дональд Трамп.

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