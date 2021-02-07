6 февраля на фронте: 13 вражеских обстрелов, 2 погибших, 4 раненых

7 февраля, 2021, 10:00

За прошедшие сутки, 6 февраля 2021 года, в зоне проведения украинскими войсками Операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня со стороны армии России

Об этом говорится в утреннем возведении с передовой состоянию на 07:00 воскресенья, 7 февраля, передает Еспресо.TV .

Россияне и наемники совершали обстрелы поблизости

- Красногоровка - из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов

- водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

- Песков - российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

- Новозвановка, Южного - из стрелкового оружия.

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Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

- Луганского - с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.

Как отмечает командование ООС, во всех случаях речь идет о прицельный огонь по защитникам Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников - погибли, по жизни третьего борются медики.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, аналитики предупреждали о вероятном обострения на фронте, может быть вызвано прекращением вещания телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

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