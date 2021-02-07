6 февраля на фронте: 13 вражеских обстрелов, 2 погибших, 4 раненых
Об этом говорится в утреннем возведении с передовой состоянию на 07:00 воскресенья, 7 февраля, передает Еспресо.TV .
Россияне и наемники совершали обстрелы поблизости
- Красногоровка - из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов
- водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- Песков - российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
- Новозвановка, Южного - из стрелкового оружия.
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Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
- Луганского - с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.
Как отмечает командование ООС, во всех случаях речь идет о прицельный огонь по защитникам Украины.
Кроме того, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников - погибли, по жизни третьего борются медики.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
- Напомним, аналитики предупреждали о вероятном обострения на фронте, может быть вызвано прекращением вещания телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.
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