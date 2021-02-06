В водах Дании возобновилось строительство "Северного потока - 2"

6 февраля, 2021, 21:55

В Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщает DW.

Представитель консорциума Nord Stream 2 в субботу, 6 февраля, заявил, что судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к укладке труб в водах Дании.

К работам по возобновлению строительства в исключительной экономической зоне Дании российское судно "Фортуна" приступило 24 января. В консорциуме отметили, что работы проводятся в соответствии с разрешениями властей.

Напомним, 6 февраля канцлер Австрии Курц призвал не отказываться от строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за преследования Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального.

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