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Espreso.tvМирВ водах Дании возобновилось строительство "Северного потока - 2"

В водах Дании возобновилось строительство "Северного потока - 2"


фото: Reuters
В Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщает DW.

Представитель консорциума Nord Stream 2 в субботу, 6 февраля, заявил, что судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к укладке труб в водах Дании.

К работам по возобновлению строительства в исключительной экономической зоне Дании российское судно "Фортуна" приступило 24 января. В консорциуме отметили, что работы проводятся в соответствии с разрешениями властей.

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