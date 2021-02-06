В этот день защитники Киева вели бои с Муравьевым за Подол и Печерск

6 февраля, 2021, 17:15

6 февраля 1918 года был вторым днем боев за Киев между частями Армии УНР, которые его обороняли, и войсками московских коммунистов во главе с Михаилом Муравьевым, что подошли к украинской столице.

Прорвавшись на правый берег по Железнодорожному мосту, враг направил в район Цепного моста (на месте нынешнего Моста метро) свои отряды, которые начали прибывать на место около 14:00. Только после этого казаки Конного полка им. Костя Гордиенко (гордиенковцы), возглавляемого Всеволодом Петривым, которые вели оборону моста, должны были отступить наверх, к Николаевскому военному собору (теперь там Дворец школьников), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Ukrainian Military Honour.

Так закончился бой за Цепной мост, который длился в тот день с раннего утра.

Сначала оккупанты методично обстреливали позиции гордиенковцев из пушек и только в 12 часов пошли в наступление под прикрытием автопанцирника системы "Пирлис". Однако это наступление было отбито с большими потерями для "красных".

Между тем в тылу гордиенковцев - в Киево-Печерской Лавре активизировалась группа мятежников из Арсенала, которых лаврские монахи прятали у себя, несмотря на их безбожие. Мятежники затащили на Лаврскую колокольню пулемет и начали обстреливать гордиенковцев с тыла. Их пытались обезвредить курсанты 1-й Украинской военной школы (герои Крут), пойдя на штурм Лавры, но вынуждены были его прекратить, так как от Железнодорожного моста в Лавру подошли вражеские отряды. Поэтому гордиенковцам от Николаевского военного собора пришлось отступить к Арсеналу.

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Другие бои в тот день состоялись на Подоле и на станции Киев-Товарный.

На Подол, перейдя по льду Днепр, ворвался полк "красного казачества" Виталия Примакова. В помещениях Духовной академии (ныне Киево-Могилянской) им пытались оказать сопротивление ученики 2-й Украинской военной школы, однако переход на сторону врага Пешего полка им. Петра Сагайдачного заставил их отступить по Александровской улице (теперь это Владимирский спуск) до Царской (ныне Европейской) площади на соединение с Гайдамацким кошем Слободской Украины Симона Петлюры.

Станцию Киев-Товарный обороняла батарея Сергея Черного, будущего героя Ноябрьского рейда 1921 года. Она задержала врага, который продвигался от железнодорожного моста, на целый день. Из семи казаков батареи двое погибли, а трое, в том числе и Сергей Черный, получили тяжелые ранения.

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