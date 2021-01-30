В эти дни 103 года назад в Одессе были свои Круты. Город оказывал героическое сопротивление большевикам

30 января, 2021, 22:30

В конце января 1918 года патриоты Украины защищали Родину не только в Крутах

В те дни боевые действия велись и в Одессе, о чем тоже нельзя забывать, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

26 января 1918 года в Одессе вспыхнул большевистский мятеж, организованный так называемым Румчеродом - Советом солдатских депутатов от Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы. Им был создан военно-революционный комитет (ВРК), он же "Комитет пятнадцати" - по количеству членов.

Похороны погибших в результате обстрела большевиков и уличных боев в Одессе в конце января 1918 года. Пушкинская улица и угол Греческой

К утру 27 января красные заняли штаб округа, вокзал, телефонную станцию и телеграф, объявив об установлении в городе советской власти.

Между тем в Одессе оставались и украинские силы, верные Центральной раде УНР - гайдамаки и юнкера. Поддержанные значительной частью горожан, не воспринимавших большевиков, они начали контрнаступление со стороны Большого Фонтана. 28 января 1918 года украинцам удалось взять под контроль центральные районы и овладеть ключевым пунктом - железнодорожный вокзалом, куда сразу же начали прибывать свежие части.

"Казалось, наступил перелом, и коммунистов, которые к концу дня удерживали только промышленные окраины, где они пользовались поддержкой, ждет поражение", - отмечается в материале.

К сожалению, 29-го ситуация снова изменилась. На стороне большевиков выступили экипажи кораблей Черноморского флота, которые стояли в одесской гавани - броненосцев "Синоп" и "Ростислав", а также крейсера "Алмаз". Они открыли артиллерийский огонь по центру города. Их поддержал бронепоезд "Заамурец", который успел прибыть в Одессу.

30 января румчеродовцы оттеснили украинские части в район 16-й станции Большого Фонтана, отбив вокзал и взяв штурмом юнкерское училище на 3-й станции. 31 января подразделения УНР были вынуждены покинуть Одессу.

По разным данным, в те дни в городе погибло от 120 до 300 человек, в том числе около 70 мирных жителей.

Павших с обеих сторон похоронили в братской могиле на Куликовом поле.

После этого была создана так называемая Одесская советская республика, которая частично контролировала достаточно большую территорию на юго-западе Украины. Ее руководители в первую очередь национализировали крупные предприятия и жилой фонд (что сопровождалось обычным уголовным вымогательством), объявили войну Румынии и развернули массовые репрессии. Им подверглись самые разные группы населения, причем не только те, кто поддерживали УНР.

Крейсер "Алмаз"

Историки считают, что всего за два неполных месяца существования ОРВ были убиты до 2 тыс. одесситов. На "Синопе" большевики устроили плавучую тюрьму, а на крейсере "Алмаз" пленными и незаконно арестованными буквально топили печи или обливали водой на морозе, превращая в ледяные глыбы, которые потом сбрасывали в море.

Одесская советская республика продержалась до 13 марта 1918 года, когда город заняли немецкие, австро-венгерские и украинские части. Особых боев не было. Командующий войсками ОРВ Михаил Муравьев писал Владимиру Ленину, Одессу пришлось сдать, поскольку большевикам не удалось провести мобилизацию: одесситы ее просто саботировали. Следует добавить, что массово заманить горожан в РККА не удалось и во время второго пришествия красных, в апреле-августе 1919 года.

Красный командир Михаил Муравьев закончил свою жизнь в июле 1918 года - большевики объявили его "предателем и врагом народа" и расстреляли

Обо всех этих событиях рассказывает документальный фильм "Украинская революция в Одессе. 1918", снятый группой "Южное Артпространство" - художниками-волонтерами Павлом Майстренко и Екатериной Антоненко по инициативе одесских историков Тараса Винцковского, Александра Музычко и Тараса Гончарука и при поддержке Украинского института национальной памяти.

"В эти январские дни мы вспоминаем не только героев Крут под Киевом, мы склоняем головы перед памятью гайдамаков и юнкеров, положивших свои жизни, защищая украинскую Одессу, вспоминаем сотни замученных одесситов, а также Ивана Луценко, Всеволода Змиенко и Ивана Липу, которые сумели тогда организовать для защиты города тысячи горожан под украинскими флагами", - прокомментировал выход фильма глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти, ветеран АТО-ООС Сергей Гуцалюк.

Справка

Ежегодно Украина отмечает День памяти героев Крут - студентов и юнкеров, которые 29 января 1918 года дали бой большевикам в 130 километрах от Киева и задержали их наступление, выиграв время, позволившее Украинской народной республике подписать мирный договор с Четверным союзом в Брест-Литовске .