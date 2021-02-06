Увидели свет уникальные документы НКВД из уголовного дела Валерьяна Пидмогильного

6 февраля, 2021, 21:12

Электронный архив освободительного движения обнародовал 40 рассекреченных документов советских спецслужб по делу репрессированного при Сталине классика украинского городского романа Валерьяна Пидмогильного

Об этом передает Еспресо.TV.

Документы преимущественно датированы 1934-1935 годами.

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Вот полный перечень опубликованного:

Краткая биография Валерьяна Пидмогильного, написанная женой, Екатериной Червинской (без даты) Постановление НКВД УССР о конфискации и уничтожении переписки, изъятой при обыске у Валерьяна Пидмогильного (без даты) Протокол о завершении предварительного следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (без даты) Юношеская фотография Валерьяна Пидмогильного (без даты) Выписка из протокола допроса обвиняемого Николая Ялового о переезде киевских литераторов в Харьков (20.05.1933) Постановление об избрании меры пресечения Валерьяну Пидмогильному (1934) Выписка протокола допроса Ирчана Мирослава о его пребывании в Праге (26.03.1934) Ордер на обыск и арест Валерьяна Пидмогильного (04.12.1934) Постановление о начале предварительного следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (08.12.1934) Анкета обвиняемого Валерьяна Пидмогильного (09.12.1934) Протокол допроса Пидмогильного Валерьяна Петровича (09.12.1934) Протокол обыска у Валерьяна Пидмогильного (10.12.1934) Постановление о предъявлении обвинения Валерьяну Пидмогильному (11.12.1934) Протокол допроса Пидмогильного Валерьяна Петровича (11.12.1934) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о разговорах "террористического" характера (12.12.1934) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного (16.12.1934) Постановление о продлении срока ведения следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (17.12.1934) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о заграничных путешествиях (17.12.1934) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о знакомстве с редактором Черняком и поэтом Слисаренко (21.12.1934) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о его пребывании в городах Праге и Берлине (22.12.1934) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о материальных отношениях с писателем Калюжным в Праге и беседе с писателем Полищуком (24.12.1934) Постановление о продлении срока ведения следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (25.12.1934) Приговор №26 по делу участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)" (1935) Обвинительное заключение НКВД УССР по делу участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)" (1935) Постановление о продлении срока ведения следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (07.01.1935) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о пребывании в Союзе писателей (11.01.1935) Протокол допроса Пидмогильного о его "контрреволюционной" деятельности (11.01.1935) Сообщение Харьковского областного управления НКВД УССР о переводе Валерьяна Пидмогильного в ведомство НКВД УССР в Киеве (14.01.1935) Постановление о содержании Валерьяна Пидмогильного под стражей в спецкорпусе при НКВД УССР (15.01.1935) Протокол личного обыска Валерьяна Пидмогильного (16.01.1935) Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного военным прокурором (19.01.1935) Протокол очной ставки Валерьяна Пидмогильного с Григорием Эпиком (23.01.1935) Приговор о реабилитации участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)", направленный в Военную коллегию Верховного Суда (1956) Заявление Червинской Екатерины в КГБ на получение сведений о ее муже, Валерьяне Пидмогильном (11.06.1956) Определение № СП-0034/35 Военной коллегии Верховного Суда СССР по делу участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)" и их реабилитации (04.08.1956) Заключение Управления МВД в Ленинградской области на запрос Червинской Екатерины по розыску сведений о муже, Валерьяне Пидмогильном, и выдаче свидетельства о его смерти (19.09.1956) Справка о смерти Валерьяна Пидмогильного, выданная Первой киевской государственной нотариальной конторой по запросу (27.09.1956) Справка о пересмотре дела Валерьяна Пидмогильного Военной коллегией Верховного Суда СССР, выданная Первой киевской государственной нотариальной конторой по запросу (14.12.1956) Сообщение Председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР Полюцкого Червинский Екатерине, содержащее справку о реабилитации мужа, Валерьяна Пидмогильного (14.12.1956) Выписка из протокола заседания президиума Союза советских писателей Украины о восстановлении в правах союза писателей Пидмогильного Валерьяна Петровича (посмертно) (20.12.1956)

Их можно увидеть и скачать в высоком качестве изображения по этой ссылке.

На днях, 2 февраля, отмечалось 120-летие Пидмогильного.

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