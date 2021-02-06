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Espreso.tvОбществоУвидели свет уникальные документы НКВД из уголовного дела Валерьяна Пидмогильного

Увидели свет уникальные документы НКВД из уголовного дела Валерьяна Пидмогильного

Юношеское фото Валерьяна Пидмогильного
Электронный архив освободительного движения обнародовал 40 рассекреченных документов советских спецслужб по делу репрессированного при Сталине классика украинского городского романа Валерьяна Пидмогильного

Об этом передает Еспресо.TV.

Документы преимущественно датированы 1934-1935 годами.

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Вот полный перечень опубликованного:

  1. Краткая биография Валерьяна Пидмогильного, написанная женой, Екатериной Червинской (без даты)
  2. Постановление НКВД УССР о конфискации и уничтожении переписки, изъятой при обыске у Валерьяна Пидмогильного (без даты)
  3. Протокол о завершении предварительного следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (без даты)
  4. Юношеская фотография Валерьяна Пидмогильного (без даты)
  5. Выписка из протокола допроса обвиняемого Николая Ялового о переезде киевских литераторов в Харьков (20.05.1933)
  6. Постановление об избрании меры пресечения Валерьяну Пидмогильному (1934)
  7. Выписка протокола допроса Ирчана Мирослава о его пребывании в Праге (26.03.1934)
  8. Ордер на обыск и арест Валерьяна Пидмогильного (04.12.1934)
  9. Постановление о начале предварительного следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (08.12.1934)
  10. Анкета обвиняемого Валерьяна Пидмогильного (09.12.1934)
  11. Протокол допроса Пидмогильного Валерьяна Петровича (09.12.1934)
  12. Протокол обыска у Валерьяна Пидмогильного (10.12.1934)
  13. Постановление о предъявлении обвинения Валерьяну Пидмогильному (11.12.1934)
  14. Протокол допроса Пидмогильного Валерьяна Петровича (11.12.1934)
  15. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о разговорах "террористического" характера (12.12.1934)
  16. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного (16.12.1934)
  17. Постановление о продлении срока ведения следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (17.12.1934)
  18. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о заграничных путешествиях (17.12.1934)
  19. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о знакомстве с редактором Черняком и поэтом Слисаренко (21.12.1934)
  20. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о его пребывании в городах Праге и Берлине (22.12.1934)
  21. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о материальных отношениях с писателем Калюжным в Праге и беседе с писателем Полищуком (24.12.1934)
  22. Постановление о продлении срока ведения следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (25.12.1934)
  23. Приговор №26 по делу участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)" (1935)
  24. Обвинительное заключение НКВД УССР по делу участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)" (1935)
  25. Постановление о продлении срока ведения следствия по делу Валерьяна Пидмогильного (07.01.1935)
  26. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного о пребывании в Союзе писателей (11.01.1935)
  27. Протокол допроса Пидмогильного о его "контрреволюционной" деятельности (11.01.1935)
  28. Сообщение Харьковского областного управления НКВД УССР о переводе Валерьяна Пидмогильного в ведомство НКВД УССР в Киеве (14.01.1935)
  29. Постановление о содержании Валерьяна Пидмогильного под стражей в спецкорпусе при НКВД УССР (15.01.1935)
  30. Протокол личного обыска Валерьяна Пидмогильного (16.01.1935)
  31. Протокол допроса Валерьяна Пидмогильного военным прокурором (19.01.1935)
  32. Протокол очной ставки Валерьяна Пидмогильного с Григорием Эпиком (23.01.1935)
  33. Приговор о реабилитации участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)", направленный в Военную коллегию Верховного Суда (1956)
  34. Заявление Червинской Екатерины в КГБ на получение сведений о ее муже, Валерьяне Пидмогильном (11.06.1956)
  35. Определение № СП-0034/35 Военной коллегии Верховного Суда СССР по делу участников "Украинской коммунистической партии (боротьбистов)" и их реабилитации (04.08.1956)
  36. Заключение Управления МВД в Ленинградской области на запрос Червинской Екатерины по розыску сведений о муже, Валерьяне Пидмогильном, и выдаче свидетельства о его смерти (19.09.1956)
  37. Справка о смерти Валерьяна Пидмогильного, выданная Первой киевской государственной нотариальной конторой по запросу (27.09.1956)
  38. Справка о пересмотре дела Валерьяна Пидмогильного Военной коллегией Верховного Суда СССР, выданная Первой киевской государственной нотариальной конторой по запросу (14.12.1956)
  39. Сообщение Председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР Полюцкого Червинский Екатерине, содержащее справку о реабилитации мужа, Валерьяна Пидмогильного (14.12.1956)
  40. Выписка из протокола заседания президиума Союза советских писателей Украины о восстановлении в правах союза писателей Пидмогильного Валерьяна Петровича (посмертно) (20.12.1956)

Их можно увидеть и скачать в высоком качестве изображения по этой ссылке.

  • На днях, 2 февраля, отмечалось 120-летие Пидмогильного.

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