Найдено документальное подтверждение работы писателя Домонтовича на разведку
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"История в принципе известная... Но прежде документальных подтверждений его разведовательной деятельности вообще не было", - отмечает Андрющенко.
Как отмечается в самом рассекреченном документе, в 1940-х годах Петров (Домонтович) находился с разведывательной миссией "в тылу врага", то есть на занятой Третьим Рейхом территории Украины, а после окончания Второй мировой войны - в Западной Германии, но потом не мог об этом рассказывать и придумывал что-то о "партизанском отряде" и "заграничной командировке".
Чтобы коллеги писателя, который в то время работал в Академии наук УССР, перестали задавать лишние вопросы и была подготовлена эта докладная.
КГБ просило ЦК успокоить данных лиц по партийной линии и способствовать как доброжелательному отношению к Петрова (Домонтовича), так и его дальнейшей карьере.
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