Найдено документальное подтверждение работы писателя Домонтовича на разведку

30 января, 2021, 23:00

Украинский историк и архивист Эдуард Андрющенко опубликовал на своем авторском телеграм-канале KGB files подготовленную для ЦК Компартии Украины докладную КГБ Украинской ССР за 1965 год, посвященную "белым пятнам" в жизнеописании писателя Виктора Петрова (Домонтовича)

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"История в принципе известная... Но прежде документальных подтверждений его разведовательной деятельности вообще не было", - отмечает Андрющенко.

Как отмечается в самом рассекреченном документе, в 1940-х годах Петров (Домонтович) находился с разведывательной миссией "в тылу врага", то есть на занятой Третьим Рейхом территории Украины, а после окончания Второй мировой войны - в Западной Германии, но потом не мог об этом рассказывать и придумывал что-то о "партизанском отряде" и "заграничной командировке".

Чтобы коллеги писателя, который в то время работал в Академии наук УССР, перестали задавать лишние вопросы и была подготовлена эта докладная.

КГБ просило ЦК успокоить данных лиц по партийной линии и способствовать как доброжелательному отношению к Петрова (Домонтовича), так и его дальнейшей карьере.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb