Укрзализныця изменила маршруты движения поездов из-за аварии под Днипром

6 февраля, 2021, 15:51

Из-за аварии грузового поезда под Днипром Укрзализныця изменила маршруты движения поездов

Об этом сообщает Укрзализныця в telegram.

Отмечается, что в результате аварии возле железнодорожной станции Воскобойня, под Днипром, Укрзализныця вынужденно изменила маршруты движения нескольких поездов.

В частности, поезда №116 Киев - Покровск - Бердянск, №12 Киев - Новоалексеевка, №38 Киев - Запорожье, №92 Одесса - Константиновка поочередно пропущены по своему маршруту через станцию Днипро-Главный.

Поезда №54 Одесса - Днипро, №80 Киев - Днипро, №4 Ужгород - Запорожье, №42 Трускавец - Днипро и №86 Львов - Новоалексеевка следуют по измененным маршрутам через станции Кривой Рог - Сортировочный, Апостолово, Никополь, Запорожье.

Кроме того, организован специальный поезд для подвоза к станциям Днипро-Главный и Каменское-Пассажирское пассажиров с поезда №86 Львов - Новоалексеевка.

Также обеспечена пересадка на поезд №12 Киев - Новоалексеевка пассажиров, направляющихся к станциям Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевка, с остальных поездов задерживаются.

Также решен вопрос о курсировании вышеупомянутых поездов в обратном направлении по измененному маршруту.

Напомним, 6 февраля во время движения по маршруту "Кривой Рог - Нижнеднепровск-Узел" сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, состоящего из 57 вагонов.

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