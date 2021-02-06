Вблизи Кривого Рога сошел с рельсов грузовой поезд
Это произошло сегодня, 6 февраля 2021 года, в 02:05 возле железнодорожной станции Воскобойня. В результате повреждены железнодорожные пути и электрическая опора. Сейчас электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись, передает Еспресо.TV.
Из-за аварии возникла задержка движения пассажирских поездов в "четном направлении" (в обоих направлениях) - с момента возникновения аварии.
Погибших и пострадавших нет.
В вагонах был клинкер.
В 7:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжение на аварийном участке, в 7:30 возобновлено движение железнодорожного транспорта по одному из путей.
"Продолжаются работы по очищеннюя аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна", - заявляют в ГСЧС.
На месте происшествия работает восстановительный поезд, автокран, автовышка и 40 спасателей.
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