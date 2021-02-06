Вблизи Кривого Рога сошел с рельсов грузовой поезд

6 февраля, 2021, 10:21

Во время движения по маршруту "Кривой Рог - Нижнеднепровск-Узел" упали 8 вагонов грузового поезда, состоящего из 57 вагонов

Это произошло сегодня, 6 февраля 2021 года, в 02:05 возле железнодорожной станции Воскобойня. В результате повреждены железнодорожные пути и электрическая опора. Сейчас электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись, передает Еспресо.TV.

Из-за аварии возникла задержка движения пассажирских поездов в "четном направлении" (в обоих направлениях) - с момента возникновения аварии.

Погибших и пострадавших нет.

В вагонах был клинкер.

В 7:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжение на аварийном участке, в 7:30 возобновлено движение железнодорожного транспорта по одному из путей.

"Продолжаются работы по очищеннюя аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна", - заявляют в ГСЧС.

На месте происшествия работает восстановительный поезд, автокран, автовышка и 40 спасателей.

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