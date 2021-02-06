Сергея Бабкина успешно прооперировали в Австрии
Операцию на втором глазу, менее проблемном, должны провести 18-19 февраля, передает Еспресо.TV.
Бабкин написал, что операция прошла замечательно. Даже его врач не ожидал такого успешного и быстрого результата.
Артист добавил, что вещество, которое вводится в вену перед лазерной операцией на глазах, разработал именно его лечащий врач по фамилии Анзари, и теперь препарат используют врачи всего мира.
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Также артист посетовал на отсутствие как медицинского препарата, так и соответствующего оборудования в Украине
"Лазера такого нет! И операцию такую провести в Украине невозможно! Что делать людям, у которых нет возможности поехать на лечение? Слепнуть?" - написал Сергей Бабкин.
- Напомним, в январе Бабкин стал резко слепнуть и потерял 70% центрального зрения.
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