Сергей Бабкин слепнет
У Бабкина проблема с глазами - ему поставили редкий диагноз, рассказывает Еспресо.TV .
"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так:" Воспаление задней стенки глаз, отслойка сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, Вы слепнете, Сергей " , - отметил Бабкин.
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Певец также сообщил, что нужного оборудования и соответствующего препарата для осуществления операции в Украине нет, поэтому ему придется ехать в Австрию.
"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться до Вены и пройти 10ти-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", - добавил музыкант.
- Напомним, Сергей Бабкин вместе с женой Снежной переболел коронавирусом .
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