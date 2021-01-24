Сергей Бабкин слепнет

24 января, 2021, 10:46

Украинский актер, певец и музыкант Сергей Бабкин в своем Instagram сообщил, что уходит из соцсети, так как должен перенести серьезную операцию

У Бабкина проблема с глазами - ему поставили редкий диагноз, рассказывает Еспресо.TV .

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так:" Воспаление задней стенки глаз, отслойка сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, Вы слепнете, Сергей " , - отметил Бабкин.

Читайте также: Сергей Бабкин выпустил полностью украиноязычный альбом "Музасфера"

Певец также сообщил, что нужного оборудования и соответствующего препарата для осуществления операции в Украине нет, поэтому ему придется ехать в Австрию.

"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться до Вены и пройти 10ти-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", - добавил музыкант.