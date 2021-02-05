Заключение Навального - не повод запрещать Северный Поток-2 - лидер немецких христианских демократов Лашет

5 февраля, 2021, 15:46

Потенциальный канцлер ФРГ Армин Лашет поддержал строительство российского газопровода Северный Поток-2

Об этом глава Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил в комментарии Reuters .

"Германия не должна отказываться от поддержки запланированного трубопровода "Северный поток-2" из России из-за репрессий в отношении кремлевского "критика" Алексея Навального, поскольку "морализаторство" не является внешней политикой, - сказал Лашет журналистам.

Армин Лашет в январе стал новым главой Христианско-демократичнгои союза (ХДС) - партии канцлера Ангелы Меркель. Он утверждает, что в дипломатии важны как ценности, так и интересы.

"Но морализаторские чувства и внутренние лозунги не являются внешней политикой", - отметил он.

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Армин Лашет является премьер-министром немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Возглавив партию после внутрипартийного голосования он стал одной из наиболее вероятных персон, которые могут стать новым канцлером ФРГ.

Избрание Лашета на должность главы ХДС делает его лидером на посту канцлера Меркель, которая после 15 лет пребывания в должности заявила, что не будет претендовать на пятый срок после сентябрьских выборов.

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На прямой вопрос, должна ли Германия изменить курс и отказаться от газопровода "Северный поток-2", Лашет ответил:

"В течение 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство Германии придерживается правильного курса".

Вопрос санкций в отношении Северного Потока-2 остро стоит в стране. Так потенциальный союзник по коалиции ХДС - партия "Зеленые" - последовательно выступает против газопровода.

Сам Лашет подчеркивает, что он критиковал нападение на Навального и его заключение, а также поддерживал санкции Европейского Союза против России из-за украинского кризиса.

"Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить наше энергоснабжение с помощью этого проекта частного сектора", - сказал он.