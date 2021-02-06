Блинкен грозит Китаю ответственностью

6 февраля, 2021, 08:00

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пообщался с руководителем Комиссии иностранных дел ЦК Компартии Китая, экс-главой китайской дипломатии Ян Цзечи

Об этом со ссылкой на Госдепартамент Соединенных Штатов рассказывает Еспресо.TV .

Блинкен подчеркнул, что США будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге, и настоял на присоединении Китая к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме.

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Также руководитель американской дипломатии заявил, что действия Китая "угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе по всему Тайваньскому проливу, и подрывают основанную на правилах международную систему".

В связи с этим, как отметил Блинкен, "Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками и партнерами в защите общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности".

Перед этим военные КНР предупредили Республику Китай, как называет себя государственное образование на острове Тайвань, что признание независимости со стороны иностранных партнеров, в частности, со стороны Соединенных Штатов, приведет к военным действиям .

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