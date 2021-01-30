Для Китая независимость Тайваня "означает войну"

30 января, 2021, 08:36

Военные КНР предупредили Республику Китай, как называет себя государственное образование на острове Тайвань, что признание независимости со стороны иностранных партнеров, в частности, со стороны Соединенных Штатов, приведет к военным действиям

С таким заявлением выступил представитель министерства обороны Китая В Цянь, комментируя активность китайских военных самолетов вблизи острова, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

По его словам, подобные действия являются "необходимыми для решения текущей ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и защиты национального (для материкового Китая - ред.) суверенитета и безопасности".

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"Они (полеты самолетов - ред.) являются официальным ответом на внешнее вмешательство и провокации сил" независимости Тайваня ", - добавил он.

"Мы предупреждаем по поводу элементов" независимости Тайваня "- те, кто играет с огнем, сгорят, а независимость Тайваня означает войну", - добавил В Цянь.

Напомним, новый президент США Джо Байден пообещал Тайваню американскую поддержку.

Кроме того, новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время недавней телефонной беседы заверил своего японского коллегу Нобуо Кисе, что Вашингтон готов оказывать помощь Токио в отстаивании суверенитета Японии над расположенными в Восточно-Китайском море спорными островами Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). На эти территории также претендует КНР.

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