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Espreso.tvМирДля Китая независимость Тайваня "означает войну"

Для Китая независимость Тайваня "означает войну"


фото: fbcnews.com.fj
Военные КНР предупредили Республику Китай, как называет себя государственное образование на острове Тайвань, что признание независимости со стороны иностранных партнеров, в частности, со стороны Соединенных Штатов, приведет к военным действиям

С таким заявлением выступил представитель министерства обороны Китая В Цянь, комментируя активность китайских военных самолетов вблизи острова, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

По его словам, подобные действия являются "необходимыми для решения текущей ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и защиты национального (для материкового Китая - ред.) суверенитета и безопасности".

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"Они (полеты самолетов - ред.) являются официальным ответом на внешнее вмешательство и провокации сил" независимости Тайваня ", - добавил он.

"Мы предупреждаем по поводу элементов" независимости Тайваня "- те, кто играет с огнем, сгорят, а независимость Тайваня означает войну", - добавил В Цянь.

  • Напомним, новый президент США Джо Байден пообещал Тайваню американскую поддержку.
  • Кроме того, новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время недавней телефонной беседы заверил своего японского коллегу Нобуо Кисе, что Вашингтон готов оказывать помощь Токио в отстаивании суверенитета Японии над расположенными в Восточно-Китайском море спорными островами Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). На эти территории также претендует КНР.

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