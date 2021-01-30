Для Китая независимость Тайваня "означает войну"
С таким заявлением выступил представитель министерства обороны Китая В Цянь, комментируя активность китайских военных самолетов вблизи острова, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .
По его словам, подобные действия являются "необходимыми для решения текущей ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и защиты национального (для материкового Китая - ред.) суверенитета и безопасности".
Читайте также: Николай Княжицкий. Украина как Япония или Тайвань: как повторить восточное экономическое чудо?
"Они (полеты самолетов - ред.) являются официальным ответом на внешнее вмешательство и провокации сил" независимости Тайваня ", - добавил он.
"Мы предупреждаем по поводу элементов" независимости Тайваня "- те, кто играет с огнем, сгорят, а независимость Тайваня означает войну", - добавил В Цянь.
- Напомним, новый президент США Джо Байден пообещал Тайваню американскую поддержку.
- Кроме того, новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время недавней телефонной беседы заверил своего японского коллегу Нобуо Кисе, что Вашингтон готов оказывать помощь Токио в отстаивании суверенитета Японии над расположенными в Восточно-Китайском море спорными островами Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). На эти территории также претендует КНР.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-