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Espreso.tvСпортЗвезда "Манчестер Сити" решил бесплатно оставить Англию ради "Барселоны"

Звезда "Манчестер Сити" решил бесплатно оставить Англию ради "Барселоны"


фото: Getty Images
Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро хочет продолжить карьеру в испанской "Барселоне"

Об этом сообщает Cadena Ser .

По информации источника, Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом 2021, хочет перейти в "Барселону". Аргентинец достанется испанцам бесплатно.

В этом сезоне Серхио Агуэро провел лишь 9 матчей и забил 2 мяча. 32-летний аргентинец пропустил большинство матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

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