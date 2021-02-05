Звезда "Манчестер Сити" решил бесплатно оставить Англию ради "Барселоны"
5 февраля, 2021, 12:58
Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро хочет продолжить карьеру в испанской "Барселоне"
Об этом сообщает Cadena Ser .
По информации источника, Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом 2021, хочет перейти в "Барселону". Аргентинец достанется испанцам бесплатно.
В этом сезоне Серхио Агуэро провел лишь 9 матчей и забил 2 мяча. 32-летний аргентинец пропустил большинство матчей из-за травмы подколенного сухожилия.
- 21 января Серхио Агуэро заразился коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти