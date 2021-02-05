Звезда "Манчестер Сити" решил бесплатно оставить Англию ради "Барселоны"

5 февраля, 2021, 12:58

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро хочет продолжить карьеру в испанской "Барселоне"

Об этом сообщает Cadena Ser .

По информации источника, Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом 2021, хочет перейти в "Барселону". Аргентинец достанется испанцам бесплатно.

В этом сезоне Серхио Агуэро провел лишь 9 матчей и забил 2 мяча. 32-летний аргентинец пропустил большинство матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

21 января Серхио Агуэро заразился коронавирусом.