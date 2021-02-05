В мире замедляются темпы распространения коронавируса, - ВОЗ
Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове на брифинге, передает РБК-Украина .
По ее словам, в мире сокращается число новых случаев заболевания коронавирусом. Однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, принятые для борьбы с пандемией.
"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявленных случаев заражения. Это происходит вследствие целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - сказала Керкхове.
Она отметила, что в сокращении заболеваемости есть и заслуга вакцин.
"Вакцины также играют свою роль, однако это не означает, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться выбранного курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - отметила Керкхове.
- Напомним, 4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля.
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