За сутки в Украине обнаружили почти 5 тыс. новых случаев коронавируса

5 февраля, 2021, 08:24

4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля

В частности, заболели 230 детей и 222 медработники, написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1885 человек;

летальных случаев - 158;

выздоровели - 8185 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25667, методом ИФА - 17470).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1237169 человек;

выздоровели - 1063591 человек;

летальных исходов - 22 707;

проведения ПЦР-тестов - 6350442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 321 случай;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 287 случаев;

Донецкая область - 146 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 209 случаев;

Запорожская область - 334 случая;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 272 случая;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 39 случаев;

Львовская область - 406 случаев;

Николаевская область - 160 случаев;

Одесская область - 157 случаев;

Полтавская область - 173 случая;

Ровенская область - 163 случая;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 190 случаев;

Херсонская область - 47 случаев;

Хмельницкая область - 231 случай;

Черкасская область - 144 случая;

Черновицкая область - 270 случаев;

Черниговская область - 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов четверг, 4 февраль 2021