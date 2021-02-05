За сутки в Украине обнаружили почти 5 тыс. новых случаев коронавируса
В частности, заболели 230 детей и 222 медработники, написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1885 человек;
- летальных случаев - 158;
- выздоровели - 8185 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25667, методом ИФА - 17470).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1237169 человек;
- выздоровели - 1063591 человек;
- летальных исходов - 22 707;
- проведения ПЦР-тестов - 6350442.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 321 случай;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 127 случаев;
Днепропетровская область - 287 случаев;
Донецкая область - 146 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 334 случая;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киевская область - 272 случая;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 39 случаев;
Львовская область - 406 случаев;
Николаевская область - 160 случаев;
Одесская область - 157 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 163 случая;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 190 случаев;
Херсонская область - 47 случаев;
Хмельницкая область - 231 случай;
Черкасская область - 144 случая;
Черновицкая область - 270 случаев;
Черниговская область - 101 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов четверг, 4 февраль 2021
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