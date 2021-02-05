Укрзализныця начала продавать льготные билеты через чат-боты

5 февраля, 2021, 15:28

Укрзализныця добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця 5 февраля добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы чат-ботов ими воспользовались 74 тыс. клиентов. Всего за это время было забронировано 1,2 тыс. билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay.

Напомним, 12 января Укрзализныця запустила чат-боты в Viber и Telegram с возможностью продажи билетов.