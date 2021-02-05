Укрзализныця начала продавать льготные билеты через чат-боты
5 февраля, 2021, 15:28
Укрзализныця добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця 5 февраля добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время работы чат-ботов ими воспользовались 74 тыс. клиентов. Всего за это время было забронировано 1,2 тыс. билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay.
- Напомним, 12 января Укрзализныця запустила чат-боты в Viber и Telegram с возможностью продажи билетов.
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