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Укрзализныця начала продавать льготные билеты через чат-боты


фото: znaj.ua
Укрзализныця добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця 5 февраля добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы чат-ботов ими воспользовались 74 тыс. клиентов. Всего за это время было забронировано 1,2 тыс. билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay.

  • Напомним, 12 января Укрзализныця запустила чат-боты в Viber и Telegram с возможностью продажи билетов.

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