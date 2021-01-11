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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця начнет продавать билеты через чат-боты в Viber i Telegram

Укрзализныця начнет продавать билеты через чат-боты в Viber i Telegram


фото: znaj.ua
Укрзализныця анонсировала запуск чат-бота в Viber i Telegram с возможностью продажи билетов

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця запускает собственный чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Отмечается, что чат-бот запущен в сотрудничестве с Visa и технологическим партнером - компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

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