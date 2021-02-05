Самый дорогой футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в "Милане"
5 февраля, 2021, 20:45
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в итальянском "Милане"
Об этом сообщает Pianeta Milan.
Тренерский штаб "Милана" активно интересуется полузащитником "Шахтера" Тете. Итальянцы готовы сделать предложение украинцам относительно трансфера бразильца летом.
В текущем сезоне 20-летний вингер провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Тете составляет 20 млн евро, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Шахтера".
Контракт полузащитника с "Шахтером" действует до конца 2023 года.
- В апреле прошлого года Тете рассказал, что имеет скидки в торговом центре, который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
- 22 октября футболист "Шахтера" Тете попал в символическую команду лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов .
- 2 декабря Тете рассказал, что мечтает стать игроком испанской "Барселоны".
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