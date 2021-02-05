Самый дорогой футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в "Милане"

5 февраля, 2021, 20:45

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в итальянском "Милане"

Об этом сообщает Pianeta Milan.

Тренерский штаб "Милана" активно интересуется полузащитником "Шахтера" Тете. Итальянцы готовы сделать предложение украинцам относительно трансфера бразильца летом.

В текущем сезоне 20-летний вингер провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Тете составляет 20 млн евро, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Шахтера".

Контракт полузащитника с "Шахтером" действует до конца 2023 года.

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