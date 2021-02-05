"Бред космического масштаба": Зеленский о "запрете" в Украине произведений Булгакова и Акунина

5 февраля, 2021, 18:58

Об этом он заявил в своем видеоблоге.

"Я мог бы подробно рассказать, что по данным Книжной палаты, включая прошлый год, "Мастера и Маргариту "в Украине издавали 39 раз. Что этот роман есть в школьной программе. Что на ввоз "Мастера и Маргариты" выдано 14 разрешений", - сказал Зеленский.

Он отметил, что только одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано во ввозе экземпляров романа "Мастер и Маргарита".

"Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, поддержавшие аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова в Украине - это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба", - отметил президент.

Он отметил, что в центре Киева можно свободно приобрести книги, изданные на русском языке. Однако некоторые СМИ, народные депутаты и эксперты, игнорируя этот факт, вводят общество в заблуждение.

"Отвечу цитатой уже другого писателя, российского оппозиционера Бориса Акунина: "Наихудшее зло то, которое добром притворяется". По-моему, очень подходит вышеупомянутым товарищам, вышеупомянутым СМИ. Они, кстати, точно так же врали, что Украина запретила книги Акунина", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в соцсетях и некоторых СМИ стала распространяться информация о превышении Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины полномочий по выдаче разрешений на ввоз книжной продукции из России. В то же время в Гостелекомрадио заявили, что действуют согласно законодательству, согласно которому предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

В Министерстве образования и науки опровергли информацию о якобы "запрете" в Украине романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

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