"Утверждения не соответствуют действительности": МОН опровергло информацию о "запрете" в Украине романа Булгакова "Мастер и Маргарита"

1 февраля, 2021, 16:54

В Министерстве образования и науки опровергли информацию о якобы запрете в Украине романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"В Украине никто не запрещал классических авторов. Каждый может приобрести в книжном магазине различные издания "Мастера и Маргариты". Доступ к классическим текстам в нашей стране есть и должен быть беспрепятственным. Решение Госкомтелерадио не распространяется на произведения классической литературы. Решение касается только отдельных издателей, которые популяризируют российских деятелей кино с антиукраинской позицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о якобы запрете произведения Булгакова "Мастер и Маргарита" в Украине - искажена и противоречит содержанию решения Госкомтелерадио.

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В МОН заявили, что РФ поощряет своих издателей распространять положительные образы о себе, собственных силовых органах, армии.

"Украина, соответственно, должна оберегать информационную среду своих граждан от подобных попыток навязывания идеологий и взглядов, выгодных стране-агрессору. Кроме того, в Украине сейчас активно развивается собственное книгоиздательство и поддерживаются писатели, переводчики, издатели. Ведь импорт чужих книг не может быть главным ответом на культурные нужды общества", - отмечают в министерстве.

Напомним, в соцсетях и некоторых СМИ стала распространяться информация о превышении Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины полномочий по выдаче разрешений на ввоз книжной продукции из России. В то же время в Держтелекомрадио заявили, что действуют согласно законодательству, согласно которому предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также таким, содержащие пропаганду в пользу государства-агрессора.

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