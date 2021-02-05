Одного из самых дорогих голкиперов мира дисквалифицировали за допинг

5 февраля, 2021, 13:03

Вратарь голландского "Аякса" Андре Онана дисквалифицирован на 12 месяцев за употребление допинга

Об этом сообщает официальный twitter "Аякса".

30 октября среди игроков "Аякса" провели внеочередную проверку футболистов на допинг. В моче Андре Онан был обнаружен фуросемид - запрещенный препарат. УЕФА принял решение дисквалифицировать голкипера на 12 месяцев.

В заявлении "Аякса" указано, что запрещенный препарат попал в организм 24-летнего Онан случайно - он ошибочно принял лекарство своей жены. Клуб и игрок обжалуют решение УЕФА в CAS (Спортивном арбитражном суде).

В этом сезоне Андра Онана провел за "Аякс" 26 матчей, из них 9 "на ноль", амстердамский команда пропустила 22 мяча, когда камерунец играл в воротах. Голкипер входит в топ-10 самых дорогих вратарей мира, его трансферная стоимость оценивается в 36 млн евро.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. - AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

3 декабря американского боксера супертяжелого веса Джаррелл Миллера дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов.

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