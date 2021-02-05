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Espreso.tvСпортОдного из самых дорогих голкиперов мира дисквалифицировали за допинг

Одного из самых дорогих голкиперов мира дисквалифицировали за допинг


фото: Getty Images
Вратарь голландского "Аякса" Андре Онана дисквалифицирован на 12 месяцев за употребление допинга

Об этом сообщает официальный twitter "Аякса".

30 октября среди игроков "Аякса" провели внеочередную проверку футболистов на допинг. В моче Андре Онан был обнаружен фуросемид - запрещенный препарат. УЕФА принял решение дисквалифицировать голкипера на 12 месяцев.

В заявлении "Аякса" указано, что запрещенный препарат попал в организм 24-летнего Онан случайно - он ошибочно принял лекарство своей жены. Клуб и игрок обжалуют решение УЕФА в CAS (Спортивном арбитражном суде).

В этом сезоне Андра Онана провел за "Аякс" 26 матчей, из них 9 "на ноль", амстердамский команда пропустила 22 мяча, когда камерунец играл в воротах. Голкипер входит в топ-10 самых дорогих вратарей мира, его трансферная стоимость оценивается в 36 млн евро.

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