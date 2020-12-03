Тяжеловеса, который сорвал бой с Джошуа, дисквалифицировали на 2 года

3 декабря, 2020, 13:49

Американского боксера супертяжелого веса Джаррелл Миллера дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов

Об этом сообщает vRINGe.com .

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Джаррелл Миллера на два года за повторное употребление допинга.

Пять членов комиссии проголосовали за это единогласно. Срок отсчитывается от даты выявления положительной пробы.

Миллер сможет вернуться на ринг не раньше января 2022 года. Американец не выходил на ринг с ноября 2018 года. Он выиграл среди профессионалов все 23 своих боя.

В 2019 году Джаррел Миллер провалил допинг-тест перед боем против Джошуа. В итоге, его заменил Энди Руис из США, сенсационно отобрал у британца титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). В декабре 2019 Джоша взял в Руиса реванш и верну свои пояса.

17 апреля 2019 года соперника британского тяжеловеса Джошуа американца Джаррелл Миллера поймали на употреблении допинга .

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