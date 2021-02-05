Международные резервы Украины в январе сократились до $28,8 млрд

5 февраля, 2021, 15:11

Международные резервы Украины по итогам января составили $28,8 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 февраля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,8 млрд. В январе они уменьшились на 1,1%.

Отмечается, что уменьшение произошло прежде всего вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства. Так, общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $311,4 млн в эквиваленте. Из этой суммы $197 млн было направлено на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), $66 млн - на обслуживание евробондов (ОВГЗ), остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $48,2 млн.

При этом отмечается, что интервенции НБУ на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы. Так, НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $20 млн, а также по покупке на $40 млн для сглаживания колебаний на валютном рынке. Отмечается, что в последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.

Также отмечается, что стоимость финансовых инструментов вследствие их переоценки в прошлом месяце уменьшилась на $68,7 млн в эквиваленте.

В пресс-службе отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, международные резервы Украины в 2020 году достигли рекордных за почти восемь лет $29 млрд.

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