Международные резервы Украины в 2020 году достигли рекордных за почти восемь лет $ 29 млрд, - НБУ

6 января, 2021, 16:54

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 составили $ 29,133 млрд в эквиваленте.

"Такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в сентябре 2012 года", - отметили в пресс-службе.

По данным НБУ, увеличить международные резервы всего на $ 3,8 млрд в кризисный год удалось за счет последовательной политики на валютном рынке. В частности, несмотря на то, что в марте 2020 чистая продажа валюты центральным банком составил $ 2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантинных мероприятий - объемы чистой покупки валюты за год превысили $ 1 млрд.

В то же время объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в 2020 году составил $ 10,4 млрд в еквиваеленти и был почти тождественным размера поступлений в пользу правительства ($ 10,3 млрд).

Отмечается, что увеличение объема международных резервов в 2020 году также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют на $ 2,3 млрд.

В пресс-службе добавили, что в декабря 2020 года международные резервы Украины выросли почти на $ 3 млрд, что было обусловлено значительным уровнем поступлений в пользу правительства, а также положительным сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке.

Кроме того, динамику резервов в декабре определяли операции правительства по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства составляли почти $ 3 млрд (в эквиваленте). Из этой суммы $ 414, 9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Также отмечается, что в декабре НБУ выкупил 378, 6 млн в резервы. После роста спроса на иностранную валюту вследствие активизации бюджетных выплат во второй половине декабря, регулятор провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $ 89,4 млн для сглаживания девальвационных колебаний. Таким образом, чистый объем покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке в декабре составил $ 289, 2 млн.

Также отмечается, что была проведена переоценка финансовых инструментов, стоимость которых в прошлом увеличилась на $ 217, 5 млн.

В пресс-служба отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по итогам ноября международные резервы Украины составили $ 26,1 млрд.

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