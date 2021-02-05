Данилов анонсировал санкции против ряда нардепов
5 февраля, 2021, 22:34
Власть готовится ввести новые санкции против определенных лиц, среди них будут народные депутаты Украины
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Lb.ua .
"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут вводиться против определенных категорий лиц, как физических, так и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас уже более чем достаточно аргументов чтобы их ввести", - сказал он.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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