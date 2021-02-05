Австрийский клуб избавился от футболиста сборной Украины
5 февраля, 2021, 17:57
Австрийский ЛАСК отдал в аренду украинского защитника Евгения Чеберко
Об этом сообщает официальный сайт "Осиека".
Украинский защитник Евгений Чеберко ближайшие полтора года проведет в хорватском "Осиеке". Будет ли у команды право на выкупа украинца - не сообщается.
В этом сезоне Евгений Чеберко провел за ЛАСК 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего защитника составляет 900 тыс. евро.
В активе Чеберко 1 матч за сборную Украины по футболу, где он дебютировал в октябре 2020 года.
- 11 декабря Евгений Чеберко попал в символическую сборную лучших футболистов 6-го тура Лиги Европы.
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