Австрийский клуб избавился от футболиста сборной Украины

5 февраля, 2021, 17:57

Австрийский ЛАСК отдал в аренду украинского защитника Евгения Чеберко

Об этом сообщает официальный сайт "Осиека".

Украинский защитник Евгений Чеберко ближайшие полтора года проведет в хорватском "Осиеке". Будет ли у команды право на выкупа украинца - не сообщается.

В этом сезоне Евгений Чеберко провел за ЛАСК 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего защитника составляет 900 тыс. евро.

В активе Чеберко 1 матч за сборную Украины по футболу, где он дебютировал в октябре 2020 года.

11 декабря Евгений Чеберко попал в символическую сборную лучших футболистов 6-го тура Лиги Европы.