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Espreso.tvСпортАвстрийский клуб избавился от футболиста сборной Украины

Австрийский клуб избавился от футболиста сборной Украины


фото: Getty Images
Австрийский ЛАСК отдал в аренду украинского защитника Евгения Чеберко

Об этом сообщает официальный сайт "Осиека".

Украинский защитник Евгений Чеберко ближайшие полтора года проведет в хорватском "Осиеке". Будет ли у команды право на выкупа украинца - не сообщается.

В этом сезоне Евгений Чеберко провел за ЛАСК 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего защитника составляет 900 тыс. евро.

В активе Чеберко 1 матч за сборную Украины по футболу, где он дебютировал в октябре 2020 года.

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