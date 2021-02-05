Аграрный комитет Рады одобрил законопроект о продаже земли на электронных аукционах
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.
Нардепы на заседании аграрного комитета рассмотрели законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы", № 2195.
Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.
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По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды и т.д. с победителем, который предложил самую высокую цену за участок.
Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.
- Напомним, в первом чтении этот закон Рада приняла в ноябре 2019 года.
- Рынок земли в Украине заработает 1 июля 2021 года.
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