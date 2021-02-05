Аграрный комитет Рады одобрил законопроект о продаже земли на электронных аукционах

5 февраля, 2021, 18:05

5 февраля на заседании аграрного комитета Верховной Рады депутаты одобрили законопроект о продаже земли через интернет

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

Нардепы на заседании аграрного комитета рассмотрели законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы", № 2195.

Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

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По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды и т.д. с победителем, который предложил самую высокую цену за участок.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Напомним, в первом чтении этот закон Рада приняла в ноябре 2019 года.

Рынок земли в Украине заработает 1 июля 2021 года.

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