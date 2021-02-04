Министр АПК назвал ориентировочную цену гектара после открытия рынка земли в Украине
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сказал в интервью НВ .
"По моему глубокому убеждению, где-то в районе $ 2 тыс. будет стоимость гектара земли в Украине", - заявил он.
Лещенко уверен, что 1 июля рынок заработает.
По его словам, "предпосылок к большому ажиотажу по продаже земли" нет.
"Покупка земли сегодня транзакция намного выгоднее, чем покупка однокомнатной квартиры в Киеве. И сегодня аренда земли в Украине не меньше $ 150 за гектар. И она каждый год растет. Безусловно, этот пассивный доход интересен всем", - заявил он.
Лещенко добавил, что земля - это лучше любого депозита.
"Это классный актив, который будет приносить стабильно деньги", - считает министр.
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