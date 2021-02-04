Министр АПК назвал ориентировочную цену гектара после открытия рынка земли в Украине

4 февраля, 2021, 22:28

После открытия рынка сельскохозяйственных земель, которое запланировано на 1 июля, стоимость одного гектара составит около $ 2 тыс.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сказал в интервью НВ .

"По моему глубокому убеждению, где-то в районе $ 2 тыс. будет стоимость гектара земли в Украине", - заявил он.

Лещенко уверен, что 1 июля рынок заработает.

По его словам, "предпосылок к большому ажиотажу по продаже земли" нет.

"Покупка земли сегодня транзакция намного выгоднее, чем покупка однокомнатной квартиры в Киеве. И сегодня аренда земли в Украине не меньше $ 150 за гектар. И она каждый год растет. Безусловно, этот пассивный доход интересен всем", - заявил он.

Лещенко добавил, что земля - это лучше любого депозита.

"Это классный актив, который будет приносить стабильно деньги", - считает министр.