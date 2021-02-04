Задержанный на акции возле канала "НАШ" угрожает выпрыгнуть из окна отделения полиции и требует приезда Авакова. ВИДЕО

4 февраля, 2021, 16:56

Один из задержанных во время митинга возле офиса канала "НАШ" угрожает выпрыгнуть из окна четвертого этажа отделения полиции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевскую полицию.

На видео, которое распространили в соцсетях, мужчина требует, чтобы на место прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Я требую, чтобы Аваков появился прямо сюда. Я требую, чтобы здесь появились все телеканалы. Чтобы они транслировали мои требования. Я требую, чтобы закрыли телеканал "НАШ"", - сказал мужчина.

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В полиции не рассказали, кто этот гражданин.

"Это один из задержанных под телеканалом", - сказали в полиции.

В соцсетях отмечают, что это ветеран АТО, который прошел Иловайск.