Задержанный на акции возле канала "НАШ" угрожает выпрыгнуть из окна отделения полиции и требует приезда Авакова. ВИДЕО
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевскую полицию.
На видео, которое распространили в соцсетях, мужчина требует, чтобы на место прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Я требую, чтобы Аваков появился прямо сюда. Я требую, чтобы здесь появились все телеканалы. Чтобы они транслировали мои требования. Я требую, чтобы закрыли телеканал "НАШ"", - сказал мужчина.
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В полиции не рассказали, кто этот гражданин.
"Это один из задержанных под телеканалом", - сказали в полиции.
В соцсетях отмечают, что это ветеран АТО, который прошел Иловайск.
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