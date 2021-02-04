В Запорожье во время пожара погибла врач, которая эвакуировала пациентов

Об этом сообщается на сайте Запорожского государственного медуниверситета, в котором училась девушка.

"Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую окончила в 2020 году", - говорится в сообщении.

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным и близким погибших.

Коллеги Ольги рассказывают, что она была умной, сильной и жизнерадостной девушкой. Окончила университет с отличием, владела немецким языком.

После начала пандемии работала в реанимации с тяжелыми больными, отдавала работе всю себя. Иногда отрабатывала несколько суток подряд без отдыха.

Врач переболела коронавирусом, а затем еще раз, вирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Несмотря на это сразу по выздоровлению она возвращалась в строй. В ночь пожара Ольга дежурила в реанимации, погибла, когда эвакуировала пациентов.

Напомним, вечером 3 февраля в Областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

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