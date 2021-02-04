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В Беларуси медики отказываются вакцинироваться российским "Спутником V" - СМИ


фото: reuters
В Бресте медицинских работников начали вакцинировать от COVID-19, однако большинство отказываются делать прививки российской вакциной "Спутник V"

Об этом сообщает СМИ "Першый Рэгиён".

"В нашей поликлинике (в Бресте - ред.) из двадцати человек прививки сделали только заведующий и старшая медсестра. О побочных эффектах от вакцины точно не скажу, но, похоже, у старшей медсестры они были", - говорит собеседница издания.

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В частных разговорах медики критически высказываются о "Спутник V", сомневаясь в эффективности российской вакцины.

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