В Беларуси начинается массовая вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V"

29 декабря, 2020, 09:40

В Беларуси объявили о начале вакцинации населения российским препаратом против COVID-19 "Спутник V"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что первая партия вакцины 29 декабря.

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - сказал глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич.

Напомним, российскую вакцину "Спутник-V" зарегистрировали в Беларуси .