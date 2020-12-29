В Беларуси начинается массовая вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V"
29 декабря, 2020, 09:40
В Беларуси объявили о начале вакцинации населения российским препаратом против COVID-19 "Спутник V"
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси.
Отмечается, что первая партия вакцины 29 декабря.
"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - сказал глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич.
- Напомним, российскую вакцину "Спутник-V" зарегистрировали в Беларуси .
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