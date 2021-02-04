Усик оценил возможность возвращения Кличко на ринг

4 февраля, 2021, 16:43

Александр Усик убежден, что Владимир Кличко мог бы восстановить боксерскую карьеру

Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".

По словам Усика, Кличко тренируется и держит себя в форме.

"Почему нет? Да, он тренируется, держит себя в форме. Как он говорил: "Я каждый день себя обманываю, чтобы держать в форме". Почему? Потому что так, как ты входишь в спорт - он там был 20 лет - так же надо и выходить. Потому что сердце обрастет жиром, ты наберешь вес, и года сократятся быстрее, чем это должно быть. Тот, кто не набирает вес, - с более высоким уровнем профессионализма, потому что он работает над собой и выходит очень плавно" , - сказал Александр Усик.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, вскоре после поражения от британского тяжеловеса - Энтони Джошуа.

Напомним, 15 декабря Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы .

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