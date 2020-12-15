Кличко включили в Зал славы бокса
Об этом говорится на сайте премии.
Кличко стал членом Международного зала боксёрской славы в результате голосования членов экспертного жюри. Он был номинирован впервые и избран в первый же год.
Вместе с ним в следующем году в Зал славы включат американцев Флойда Мейвезера (полусредний вес), Андре Уорда (полутяжелая вес), а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.
Всего в категории "Современные" были номинированы 42 боксера.
15 декабря были объявлены результаты, а торжественная церемония включения в Зал славы запланирована на 14 июня 2021 года.
Брат Владимира - Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Зал славы еще в 2018 году.
Boxing Hall of Fame Class of 2021! Wladimir @Klitschko @FloydMayweather @andreward @TheRealLailaAli , Ann Wolfe, Marian Trimiar, @MGoodmanMD , Davey Moore, Jackie Tonawanda, Freddie Brown, Jackie McCoy, George Kimball & Jay Larkin! More info here: https://t.co/b8hmKLyvEK : pic.twitter.com/05jG8FsApD- Boxing Hall of Fame (@BoxingHall) December 15, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb