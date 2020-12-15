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Espreso.tvСпортКличко включили в Зал славы бокса

Кличко включили в Зал славы бокса

Знаменитого украинского боксера Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы. Церемония состоится в июне 2021 года

Об этом говорится на сайте премии.

Кличко стал членом Международного зала боксёрской славы в результате голосования членов экспертного жюри. Он был номинирован впервые и избран в первый же год.

Вместе с ним в следующем году в Зал славы включат американцев Флойда Мейвезера (полусредний вес), Андре Уорда (полутяжелая вес), а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.

Всего в категории "Современные" были номинированы 42 боксера.

15 декабря были объявлены результаты, а торжественная церемония включения в Зал славы запланирована на 14 июня 2021 года.

Брат Владимира - Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Зал славы еще в 2018 году.

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