Кличко включили в Зал славы бокса

15 декабря, 2020, 22:05

Знаменитого украинского боксера Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы. Церемония состоится в июне 2021 года

Об этом говорится на сайте премии.

Кличко стал членом Международного зала боксёрской славы в результате голосования членов экспертного жюри. Он был номинирован впервые и избран в первый же год.

Вместе с ним в следующем году в Зал славы включат американцев Флойда Мейвезера (полусредний вес), Андре Уорда (полутяжелая вес), а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.