Украинский боксер Редкач объяснил, почему отказался от чемпионского боя
4 февраля, 2021, 11:52
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что отказался от поединка с кубинцем Йорденисом Угасом, поскольку не хотел драться в чужой весовой категории
Об этом он заявил в интервью Boxing Studio.
По словам Ивана Редкача, он действительно получал предложение о бое с чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Йорденисом Угасом, однако отказался, поскольку не дотягивает до этой категории.
"В любительском боксе дрался с Угасом. Это один из моих соперников. Мне предлагали, но я не взял этот бой, потому что для меня 147 фунтов сейчас - это большая весовая категория. Поэтому я опустился в 140. И там скоро получим хороший поединок" - сказал Редкач, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
- Напомним, 3 февраля Иван Редкач заявил, что его конфликт с Василием Ломаченко начался с недоразумения в социальных сетях.
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