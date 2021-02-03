Украинский боксер Редкач назвал причину вражды с Ломаченко

3 февраля, 2021, 13:49

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что его конфликт с соотечественником Василием Ломаченко начался с недоразумения в социальных сетях

Об этом он заявил в интервью Boxing Studio.

По словам Редкача, Ломаченко заблокировал его в Instagram через комментарий к своему посту.

"Он написал, чтобы люди рисовали кресты оливковым маслом на дверях, я ему сказал:" Вася, ты что покурил? ». Это была шутка, а он меня заблокировал. Я же не виноват, что у него с юмором проблемы. Я его вижу раз в два года, я с ним не особо дружу, как они с Усиком, они кумовья. Однако, если я его встречу, я ему скажу "привет". как-никак, мы были в одной команде, а то, что я болел за Лопеса в их бою, это мой выбор ", - сказал Редкач.

Напомним, в мае 2020 Иван Редкач раскритиковал соотечественников Александра Усика и Василия Ломаченко за их заявления о Крыме и православии.

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