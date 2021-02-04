Шмыгаль анонсировал смену руководства региональных таможен

4 февраля, 2021, 12:26

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, руководитель Гостаможни Павел Рябикин сейчас формирует руководство региональных таможенных органов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время совместной встречи Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины", передает Еспресо.TV.

"Сменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен на сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано, и вы увидите первые кадровые изменения", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, также планируется внедрение риск-ориентированной системы проверок на таможне, общего контроля на пунктах пропуска, учебных программ для таможенников.

Руководителя таможни Павла Рябикина Шмыгаль назвал "сильным менеджером, но не глубоко интегрированным в работу таможни".

"Ее возглавляет бывший руководитель аэропорта Борисполь, он понимает процедуру и как все работает, но не имплементирован в систему, представляет другую корпоративную культуру", - пояснил премьер.

Напомним, Кабинет министров 18 ноября назначил руководителем Государственной таможенной службы бывшего генерального директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина.

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