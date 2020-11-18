Кабмин назначил главой таможни бывшего гендиректора "Борисполя" Рябикина

18 ноября, 2020, 15:31

Кабинет министров назначил главой Государственной таможни бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина

Об этом в Facebook написал представитель Верховной Рады в правительстве Василий Мокан.

Согласно сообщению, Кабмин постановил назначить Рябикина Павла Борисовича главой Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напомним, в конце октября Павел Рябикин победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb