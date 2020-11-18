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Espreso.tvЭкономикаКабмин назначил главой таможни бывшего гендиректора "Борисполя" Рябикина

Кабмин назначил главой таможни бывшего гендиректора "Борисполя" Рябикина


фото: 24tv
Кабинет министров назначил главой Государственной таможни бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина

Об этом в Facebook написал представитель Верховной Рады в правительстве Василий Мокан.

Согласно сообщению, Кабмин постановил назначить Рябикина Павла Борисовича главой Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

  • Напомним, в конце октября Павел Рябикин победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.
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