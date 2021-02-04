 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Динамо" неожиданно сыграло вничью на сборах в Турции

"Динамо" неожиданно сыграло вничью на сборах в Турции


фото: fcdynamo.kiev.ua
В контрольном матче на сборах в Турции киевское "Динамо" сыграло вничью с болгарским "ЦСКА 1948"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 2: 2. За "Динамо" забитыми мячами отметились Виктор Цыганков и Карлос де Пена. На 42-й минуте Виталий Буяльский не реализовал пенальти.

Контрольный матч

4 февраля

"ЦСКА 1948" - "Динамо" 2: 2

Голы: Топузов, 47, Бастунов, 82 - Цыганков, 30, Де Пена, 62 (пен.)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать