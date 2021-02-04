"Динамо" неожиданно сыграло вничью на сборах в Турции
4 февраля, 2021, 18:09
В контрольном матче на сборах в Турции киевское "Динамо" сыграло вничью с болгарским "ЦСКА 1948"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 2: 2. За "Динамо" забитыми мячами отметились Виктор Цыганков и Карлос де Пена. На 42-й минуте Виталий Буяльский не реализовал пенальти.
Контрольный матч
4 февраля
"ЦСКА 1948" - "Динамо" 2: 2
Голы: Топузов, 47, Бастунов, 82 - Цыганков, 30, Де Пена, 62 (пен.)
- 4 февраля в параллельном матче полтавская "Ворскла" победила черногорскую "Зету" .
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