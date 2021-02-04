"Ворскла" одержала победу в последнем матче на зимних сборах

4 февраля, 2021, 17:43

В последнем матче на турецких сборах полтавская "Ворскла" победила черногорскую "Зету"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 2: 1. За "Ворсклу" отличились 20-летний защитник Ибрагим Кане и 24-летний полузащитник Дмитрий Щербак.

14 февраля полтавская "Ворскла" сыграет против львовского "Руха" в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Чемпионат Украины возвращается после зимнего перерыва.

Контрольный матч

4 февраля

"Ворскла" - "Зета" 2: 1

Голы: Кане, 29 Щербак, 83

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb