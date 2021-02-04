"Ворскла" одержала победу в последнем матче на зимних сборах
4 февраля, 2021, 17:43
В последнем матче на турецких сборах полтавская "Ворскла" победила черногорскую "Зету"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 2: 1. За "Ворсклу" отличились 20-летний защитник Ибрагим Кане и 24-летний полузащитник Дмитрий Щербак.
14 февраля полтавская "Ворскла" сыграет против львовского "Руха" в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Чемпионат Украины возвращается после зимнего перерыва.
Контрольный матч
4 февраля
"Ворскла" - "Зета" 2: 1
Голы: Кане, 29 Щербак, 83
- 20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .
- 25 января в контрольном матче "Ворскла" проиграла "Балканам" из Косово.
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